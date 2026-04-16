Salussola, Chioda non si ricandida: "Ogni esperienza maturata è stata un'importante occasione di arricchimento"

Dal 2009 in Comune a Salussola prima come consigliera, quindi come assessore e poi come Sindaco, Manuela Chioda ha scelto di non candidarsi alle prossime amministrative in calendario a maggio. A sfidarsi saranno solo dunque Valter Pozzo ed Eraldo Cavicchioli. In questi giorni il sindaco ha però preparato una lettera per i suoi cittadini e nelle prossime settimane distribuirà un report con i progetti più importanti del suo mandato.

Questa la lettera di congedo dall'amministrazione:

"Cari Amici, in questi cinque anni ho avuto l'onore di condividere con Voi un percorso intenso e profondamente significativo, che mi ha consentito una crescita personale e umana, oltre a consolidare il mio ruolo di Sindaco "in rosa" del nostro Comune.



Durante questo periodo ho avuto la fortuna di intrecciare nuove amicizie e di vivere relazioni sincere che conserverò con gratitudine. Ogni incontro, ogni confronto, ogni esperienza maturata in questo cammino ha rappresentato per me un'importante occasione di arricchimento e di apprendimento.



Le sfide affrontate nell'amministrare Salussola sono state numerose e complesse, ma ciascuna di esse ha lasciato insegnamenti preziosi che porterò con me nel futuro.



Desidero esprimere la mia più sincera riconoscenza alla squadra che mi ha affiancata in questo mandato: Massimo, Mauro, Mimma, Edilio, Elisa e Andrea. Ognuno di loro ha contribuito con impegno, competenza e spirito di servizio, dimostrando una dedizione esemplare e una costante disponibilità ad affrontare le difficoltà con determinazione e coraggio. Il loro entusiasmo e la loro passione per il bene comune sono stati la linfa che ha reso possibile il raggiungi- mento dei nostri obiettivi.



Un sentito ringraziamento va inoltre ai Dipendenti Comunali, al Segretario, ai Collaboratori e a tutti i Cittadini per il prezioso e costante supporto. E grazie al contributo di ciascuno che la nostra amministrazione ha potuto operare in modo efficace, favorendo la crescita e il benessere della comunità. Solo attraverso la collaborazione e la partecipazione di tutti è pos-sibile ottenere risultati duraturi e significativi.



Concludo esprimendo ancora una volta la mia profonda gratitudine a tutti Voi, Insieme abbiamo dimostrato che l'unione fa la forza e che il lavoro condiviso, svolto con passione e dedizione, è capace di generare grandi risultati per il nostro amato paese".