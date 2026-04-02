Salussola, Valter Pozzo si candida a sindaco con la lista civica “Noi di Salussola”

È Valter Pozzo il candidato alla carica di sindaco per la lista civica “Noi di Salussola Pozzo Sindaco”. Consigliere uscente e funzionario della Pubblica Amministrazione, Pozzo si presenta agli elettori con un programma costruito attraverso il confronto con i cittadini e con la squadra dei candidati al Consiglio comunale che lo affiancano in questa tornata elettorale.

Un programma articolato, che guarda al prossimo quinquennio e individua alcune priorità per il territorio. Al centro, una gestione del bilancio definita “oculata”, orientata alla concretezza e al miglioramento dei servizi comunali, con l’obiettivo di contenere la pressione fiscale compatibilmente con i vincoli di legge e, allo stesso tempo, rendere il paese più attrattivo per nuovi residenti.

Ampio spazio viene riservato al tema dell’istruzione: la lista punta a sostenere la permanenza delle scuole dell’infanzia, elementari e medie sul territorio, prevedendo contributi economici per gli studenti e un monitoraggio costante degli edifici scolastici.

Sul fronte delle opere pubbliche, il programma prevede interventi di manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio comunale, con particolare attenzione agli edifici scolastici e all’efficientamento energetico. Tra le priorità anche la sistemazione delle strade, il rinnovo della segnaletica, la riqualificazione dell’illuminazione pubblica e la messa in sicurezza della strada provinciale 143. Non manca il tema della viabilità, con la richiesta alla Provincia di Biella di interventi come la realizzazione di una rotonda all’incrocio del Brianco e soluzioni per il traffico pesante nelle frazioni.

Per quanto riguarda il sociale, la proposta è l’istituzione dello sportello “Non sei da solo”, dedicato agli anziani, con l’obiettivo di offrire supporto e rafforzare i servizi di assistenza domiciliare in collaborazione con enti e associazioni del territorio.

In tema di sicurezza, il programma prevede il potenziamento della videosorveglianza e l’utilizzo di fototrappole per contrastare l’abbandono dei rifiuti, con finalità sia preventive sia repressive. Proprio sui rifiuti, è prevista la revisione del sistema di raccolta per incrementare la differenziata e ridurre i costi, accompagnata da una maggiore informazione ai cittadini.

Tra i punti più rilevanti anche la questione della discarica di amianto, per la quale si propone la creazione di una commissione comunale indipendente incaricata di verificare la conformità delle autorizzazioni e della gestione.

Sul fronte economico, la lista intende contrastare la desertificazione commerciale incentivando la riapertura di attività nei centri abitati e nelle frazioni, anche attraverso agevolazioni fiscali per chi avvia nuove imprese nei locali sfitti. Confermata inoltre la collaborazione con associazioni e Pro loco per la promozione del territorio tramite eventi culturali ed enogastronomici e un sostegno economico facilitando le procedure di richiesta di contributo.

Infine, spazio al “Distretto del Cibo della Baraggia”, con l’idea di valorizzare i prodotti locali attraverso iniziative di promozione, percorsi enogastronomici e la partecipazione a bandi nazionali ed europei.

La lista “Noi di Salussola Pozzo Sindaco” è composta, oltre che dal candidato sindaco Valter Pozzo, da Alessia Avondo, Matteo Cabrio, Maria Teresa Cravero, Mirko Gazzetto, Cristian Giavarra, Barbara Givonetti, Stefania Lacchia, Sonia Scanavino e Francesco Spina.

Nei prossimi giorni è prevista una diffusione più dettagliata del programma elettorale, che verrà illustrato puntualmente alla cittadinanza.