Masserano e Cerreto Castello: ladri in azione

Due episodi si sono verificati nella giornata di ieri nel territorio biellese: un furto messo a segno a Masserano e un tentato furto a Cerreto Castello. In entrambi i casi sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti.

A Masserano, durante l’assenza del proprietario, i malviventi si sono introdotti all’interno dell’abitazione, portando via oggetti in argento. Dai primi riscontri è emerso che, nel corso del pomeriggio, sarebbero stati asportati diversi piatti e alcune tazzine, per un valore di qualche migliaio di euro. Vittima del furto è un uomo residente in paese.

A Cerreto Castello il custode di una villa ha notato una finestra rotta. Sul serramento che dà sulla cucina sono stati rilevati evidenti segni di effrazione, probabilmente causati da un cacciavite. I responsabili che volevano introdursi sono stati disturbati dal cane da guardia che ha impedito di portare a termine l'operazione. I Carabinieri effettueranno ulteriori accertamenti in merito.