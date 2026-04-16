Hobbisti e mercatini a Campiglia Cervo alla scoperta della tradizione locale

Domenica 19 aprile Campiglia Cervo si anima con una giornata all’insegna della convivialità, della tradizione e della scoperta del territorio con l’appuntamento stagionale dei mercatini. Dalle 11 alle 18, artigiani, hobbisti e commercianti locali daranno vita a un percorso espositivo che si snoderà dal cuore di Campiglia fino alla country house La Bursch, creando un itinerario unico tra creatività, sapori e natura.

Un’occasione per passeggiare tra le vie del borgo, incontrare produttori e scoprire oggetti fatti a mano e specialità del territorio. Per tutta la giornata, le botteghe di Campiglia resteranno aperte con orario continuato, dalle 10 alle 18: presso La Bottega della Valle Cervo sarà possibile assaggiare vini biellesi di Tenute Sella e un piatto di degustazione della selezione BVC mentre i negozi Cima Bianca Casa e Abbigliamento proporranno un’ampia gamma di articoli in lana e fibre naturali, oltre a raffinati manufatti artigianali.

Il campione di ultra trail running Enrico Alfisi incontrerà i visitatori per un saluto e un brindisi presso il negozio Cima Bianca Abbigliamento. L'associazione Crescere in Valle sarà presente con uno stand per farsi conoscere e promuovere le iniziative da loro gestite a sostegno della vita in valle.

Non mancherà l’occasione per scoprire la storia locale: dalle 14 alle 16 il Comune offrirà visite guidate gratuite alla Società Operaia e al Museo delle Scuole Tecniche. Alla country house, oltre al mercatino con circa 25 espositori, i visitatori potranno gustare per pranzo una ricca proposta di Street Food della tradizione locale, ideale per una pausa immersi nella natura. Nel pomeriggio, intrattenimento musicale e attività per grandi e piccini.

L’evento diventa così anche un invito a rallentare e godere del paesaggio: parcheggiando nei pressi del cimitero o della chiesa di Campiglia, sarà possibile raggiungere a piedi le diverse tappe, lasciandosi accompagnare dalla bellezza della Valle Cervo e dalle sue acque. Una giornata pensata per tutte le età, tra tradizione, gusto e relax, nel cuore autentico del territorio.