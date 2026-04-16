Funakoshi Karate 1976 festeggia 50 anni a Candelo: programma e orari dell’evento

A Candelo si prepara una giornata speciale all’insegna dello sport, della memoria e della condivisione. Sabato 18 aprile 2026 l’associazione Funakoshi Karate 1976 festeggerà infatti un traguardo importante: i suoi primi cinquant’anni di attività.

Fondata nel 1976, la società è da decenni un punto di riferimento per la pratica del karate sul territorio biellese, contribuendo alla crescita sportiva e personale di generazioni di atleti. Per celebrare questo anniversario significativo, è stato organizzato un evento aperto a tutta la cittadinanza, pensato per unire agonisti, appassionati ed ex allievi in un clima di festa.

Il programma della giornata prenderà il via nel pomeriggio, dalle ore 15.00 alle 17.00, presso il Palazzetto dello Sport di Candelo (via C. Pavese 8), con uno stage tecnico guidato dal Maestro Talarico, occasione preziosa di formazione e confronto per praticanti di ogni livello.

A seguire, dalle 17.30 alle 18.30, ci si sposterà al Polivalente di via Cerventi, dove sarà proposto il momento “La nostra storia”: un racconto emozionante del percorso dell’associazione, tra ricordi, testimonianze e immagini che ripercorreranno mezzo secolo di attività.

La serata proseguirà poi in un clima conviviale, a partire dalle 18.30, con un aperitivo aperto a tutti e il tradizionale taglio della torta, simbolo di un anniversario che rappresenta non solo un traguardo, ma anche un nuovo punto di partenza.

Per informazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email funakoshikarate76ssd@gmail.com o al numero 339 1786700.