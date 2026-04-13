A Salussola si candida a Sindaco: Eraldo Cavicchioli

Dopo Valter Pozzo a Salussola annuncia a propria candidatura alla carica di Sindaco con la lista civica “Salussola Attiva”. Eraldo Cavicchioli, 52 anni, nato a Biella e residente in paese

Impiegato commerciale, Cavicchioli porta con sé un’esperienza già maturata nel campo amministrativo, avendo preso parte in passato a competizioni elettorali nelle province di Biella e Vercelli. Una scelta, la sua, che nasce dalla volontà concreta di mettersi al servizio della comunità, con l’obiettivo di promuovere nuove opportunità di crescita e sviluppo per il territorio.



“Salussola Attiva” si propone come una realtà civica aperta e partecipativa, fondata sull’ascolto dei cittadini, sulla valorizzazione delle competenze locali e sulla costruzione di un futuro condiviso, in cui ogni voce possa trovare spazio e ogni esigenza essere presa in considerazione.



Accanto al candidato sindaco, una squadra di persone motivate, tra le quali alcune radicate nel territorio, ha scelto di sostenere questo progetto, condividendone valori e visione: Marco Bernarndini (insegnante), Stefano Bernardini (addetto logistica), Bordoni Stefano (imprenditore agricolo), Maria Gallo (operaia), Katia Gallo (impiegata merchandising), Davis Signorello (tipografo), Chiara Sodano (graphic e web designer),



Il programma elettorale dettagliato sarà presentato nei prossimi giorni, insieme al calendario degli incontri pubblici con la cittadinanza e con le associazioni locali, momenti fondamentali di confronto e partecipazione attiva.