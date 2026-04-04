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Basso Biellese | 04 aprile 2026, 18:20

Salussola, ad Arro una tomba per Valerio, il grazie del sindaco Chioda

Il primo cittadino ha poi evidenziato come episodi simili rappresentino l’essenza più autentica delle piccole comunità

Salussola, ad Arro una tomba per Valerio, il grazie del sindaco Chioda

Salussola, ad Arro una tomba per Valerio, il grazie del sindaco Chioda

Nella piccola frazione di Arro, nel comune di Salussola, si è compiuto in questi giorni un gesto di grande umanità e solidarietà. La comunità locale si è infatti mobilitata per assicurare una degna sepoltura a Valerio, un uomo che viveva in condizioni di fragilità, senza parenti e con poche risorse economiche.

Valerio, scomparso nel marzo 2024, viveva in una situazione di fragilità di fronte alla quale gli abitanti della frazione non sono rimasti indifferenti: con discrezione e spirito di collaborazione, hanno deciso di intervenire, unendo le forze per colmare quel vuoto.

Proprio in questi giorni è stata posata la tomba, segno concreto di una comunità che non lascia indietro nessuno, e a sottolineare il valore di quanto accaduto è stata il sindaco di Salussola, Manuela Chioda, che ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine: "Grazie a tutti, anche a chi lavora nel silenzio. È un gesto bellissimo".

Il primo cittadino ha poi evidenziato come episodi simili rappresentino l’essenza più autentica delle piccole comunità: "La comunità di Arro, come tutte le frazioni di Salussola, è come una famiglia. Sono queste le cose belle che accadono nelle nostre frazioni: quando una persona è in difficoltà, si interviene insieme. Grazie a tutti, è davvero un bel gesto. Dà dignità".

s.zo.

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