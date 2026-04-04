Salussola, ad Arro una tomba per Valerio, il grazie del sindaco Chioda

Nella piccola frazione di Arro, nel comune di Salussola, si è compiuto in questi giorni un gesto di grande umanità e solidarietà. La comunità locale si è infatti mobilitata per assicurare una degna sepoltura a Valerio, un uomo che viveva in condizioni di fragilità, senza parenti e con poche risorse economiche.

Valerio, scomparso nel marzo 2024, viveva in una situazione di fragilità di fronte alla quale gli abitanti della frazione non sono rimasti indifferenti: con discrezione e spirito di collaborazione, hanno deciso di intervenire, unendo le forze per colmare quel vuoto.

Proprio in questi giorni è stata posata la tomba, segno concreto di una comunità che non lascia indietro nessuno, e a sottolineare il valore di quanto accaduto è stata il sindaco di Salussola, Manuela Chioda, che ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine: "Grazie a tutti, anche a chi lavora nel silenzio. È un gesto bellissimo".

Il primo cittadino ha poi evidenziato come episodi simili rappresentino l’essenza più autentica delle piccole comunità: "La comunità di Arro, come tutte le frazioni di Salussola, è come una famiglia. Sono queste le cose belle che accadono nelle nostre frazioni: quando una persona è in difficoltà, si interviene insieme. Grazie a tutti, è davvero un bel gesto. Dà dignità".