Aggressione a Biella: vola una testata in pizzeria

L’aggressione è culminata con una testata. Nella giornata di ieri, presso la pizzeria Pizza Flash di Biella, il personale è stato aggredito da un uomo in evidente stato di ubriachezza.

Secondo le informazioni disponibili il cliente, completamente alterato, avrebbe dato in escandescenze arrivando a colpire con una testata una delle persone presenti, coinvolgendo sia il titolare che una dipendente del locale.

A seguito dell’episodio, uno dei feriti è stato trasportato in ospedale, mentre l’uomo verrà deferito per minacce, resistenza e ubriachezza molesta. L’area del locale è coperta da videosorveglianza e i Carabinieri si occuperanno di visionate le immagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.