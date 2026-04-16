Cade in moto a Valdilana: uomo in ospedale

Si è verificato nella giornata di ieri, mercoledì 15 aprile, un incidente stradale a Pray. A intervenire per primi sono stati i carabinieri, impegnati in un servizio perlustrativo, che hanno notato un giovane appena caduto dalla moto. Sul posto è poi giunto il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi.

Il ferito è un uomo del '94, residente a Valdilana. Sembra che la caduta sia autonoma e non abbia coinvolto altri mezzi. Lui è stato trasportato presso il Pronto Soccorso di Ponderano, per le cure del caso.