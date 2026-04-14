Palestre scolastiche a società ed associazioni: approvata la legge, Moscarola: "A Biella il modello è già realtà"

Il Senato ha approvato in questi giorni una proposta di legge destinata a incidere in modo significativo sull’utilizzo degli impianti sportivi scolastici. Primo firmatario del provvedimento è l’ex commissario tecnico della Nazionale di pallavolo, Mauro Berruto, oggi impegnato in ambito politico. La nuova normativa che regola l’uso delle palestre scolastiche da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, prevede che al termine delle attività didattiche e nel rispetto dei piani triennali dell’offerta formativa, gli impianti tornino nella piena disponibilità dei proprietari, che potranno concederli tramite apposite convenzioni.

Tra le novità più rilevanti, la possibilità di utilizzare le palestre anche durante i mesi estivi, periodo in cui le scuole restano chiuse.

Un passo avanti importante per la promozione dello sport di base e per una gestione più efficiente delle strutture pubbliche ,anche se tuttavia, non si tratta ovunque di una rivoluzione. A Biella, ad esempio, questo modello è già consolidato da tempo.

Come spiega l’assessore allo sport Giacomo Moscarola, "Che sappia io è almeno da 15 anni che a Biella è così. Noi come Comune concediamo ad associazioni e a società l’utilizzo quando non c’è scuola: le scuole hanno la priorità e poi ci sono le società. Ci sono tanti esempi da fare in città, mi viene in mente Chiavazza, il Villaggio Lamarmora, per esempio".