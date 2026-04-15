A Salussola la Giornata dei Camminatori, Chioda: "Un bel momento per fare comunità" FOTO

Domenica 12 aprile a Salussola si è svolta la Giornata dei Camminatori, alla sua prima edizione, una camminata aperta a tutti organizzata dall’ASL Biella, in collaborazione con la Provincia di Biella e con il supporto dei Comuni di Biella e Salussola.

L’iniziativa è nata con l’obiettivo di diffondere la cultura del movimento, rafforzare la rete e le collaborazioni sul territorio e stimolare la creazione di nuovi gruppi di cammino.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Salussola, Manuela Chioda:

"C’è stata una grande affluenza: hanno partecipato più di trecento persone. È stato un bel momento per fare comunità, parlare di stili di vita sani e condividere insieme una giornata all’insegna del movimento e delle nostre camminate".