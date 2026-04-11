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ATTUALITÀ | 11 aprile 2026, 14:00

Giornata Nazionale del Mare, Pichetto: “L’Italia ha raggiunto il traguardo di 30 aree marine protette”

Giornata Nazionale del Mare, Pichetto: “L’Italia ha raggiunto il traguardo di 30 aree marine protette”

Giornata Nazionale del Mare, Pichetto: “L’Italia ha raggiunto il traguardo di 30 aree marine protette”

“L’Italia riconosce nel mare un valore inestimabile, sia in termini di biodiversità sia come leva per una crescita sostenibile”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, in occasione della Giornata Nazionale del Mare, istituita nel 2017.

“Oggi – prosegue il ministro – il nostro paese ha raggiunto il traguardo di 30 aree marine protette, grazie al recente avvio operativo di quella di Capo Spartivento”.

“La nostra azione negoziale sul mare è particolarmente intensa – aggiunge Pichetto – sia nei consessi internazionali sia nel dialogo con i paesi che condividono con noi la responsabilità della tutela del Mediterraneo. Un impegno che si traduce in interventi per la prevenzione e la risposta tempestiva all’inquinamento, nella salvaguardia dei mammiferi marini e nella promozione della conoscenza e dell’educazione ambientale”.

c. s. uff. stampa Pichetto g. c.

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