Pichetto Fratin: "Solidarietà a Marina Berlusconi"

“Il diritto di critica rappresenta un fondamento essenziale della nostra democrazia, ma non può mai trasformarsi in offesa personale, insinuazioni o espressioni che ledono la dignità delle persone. Quando si oltrepassa questo confine, si indebolisce il confronto pubblico e si compromette la credibilità dell’informazione. A Marina Berlusconi va la mia solidarietà per quanto accaduto”. Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, e parlamentare di Forza Italia, Gilberto Pichetto.