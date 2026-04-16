 / POLITICA

POLITICA | 16 aprile 2026, 09:00

Pichetto Fratin: "Solidarietà a Marina Berlusconi"

Pichetto Fratin: &quot;Solidarietà a Marina Berlusconi&quot;

Pichetto Fratin: "Solidarietà a Marina Berlusconi"

“Il diritto di critica rappresenta un fondamento essenziale della nostra democrazia, ma non può mai trasformarsi in offesa personale, insinuazioni o espressioni che ledono la dignità delle persone. Quando si oltrepassa questo confine, si indebolisce il confronto pubblico e si compromette la credibilità dell’informazione. A Marina Berlusconi va la mia solidarietà per quanto accaduto”. Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, e parlamentare di Forza Italia, Gilberto Pichetto.

C.S. uff. stampa Gilberto Pichetto, G. Ch.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore