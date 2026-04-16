Pichetto Fratin: "Solidarietà a Marina Berlusconi"

“Il diritto di critica rappresenta un fondamento essenziale della nostra democrazia, ma non può mai trasformarsi in offesa personale, insinuazioni o espressioni che ledono la dignità delle persone. Quando si oltrepassa questo confine, si indebolisce il confronto pubblico e si compromette la credibilità dell’informazione. A Marina Berlusconi va la mia solidarietà per quanto accaduto”. Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, e parlamentare di Forza Italia, Gilberto Pichetto.
In Breve
giovedì 16 aprile
mercoledì 15 aprile
martedì 14 aprile
lunedì 13 aprile
domenica 12 aprile
sabato 11 aprile
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Al Pozzo-Lamarmora il Trofeo Città di Biella
Il ritrovo è fissato alle ore 14