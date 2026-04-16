Biella-Santuario di Graglia: torna la grande corsa podistica tra sport e territorio

Domenica 19 aprile 2026 torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di running piemontesi: la 22ª riedizione della corsa podistica su strada Biella – Santuario di Graglia, organizzata dall’AS Gaglianico 1974.
Inserita nel circuito del Trofeo CorriPiemonte FIDAL, la gara rappresenta la seconda prova del calendario 2026 e si svolge sotto l’egida della Federazione Italiana di Atletica Leggera – Comitato Regionale Piemonte.
La competizione si sviluppa lungo un tracciato di 11,300 km che collega il centro di Biella al suggestivo Santuario di Graglia, offrendo agli atleti un’esperienza unica tra sport, natura e tradizione. Una gara impegnativa ma affascinante, capace di attrarre ogni anno podisti di ogni livello.
L’evento si articola su due giornate:
Sabato 18 aprile
- Dalle 17:00 alle 19:30: distribuzione dei pettorali presso il negozio Bibo Sport
Domenica 19 aprile
- Ore 8:00: ritrovo a Biella (Piazzale Casalegno)
- Ore 9:15: termine ritiro borse
- Ore 9:30: chiusura iscrizioni
- Ore 9:45: partenza della gara
- Tempo massimo: 1 ora e 45 minuti