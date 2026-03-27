Un dono che fa bene al cuore: al Monastero Mater Carmeli torna il Mercatino primaverile di Pasqua!

Cerchi un regalo unico per Pasqua? Tra colori, profumi e creazioni artigianali, potrete trovare decorazioni originali e prodotti tipici realizzati con passione carmelitana.

Non è solo un mercatino, ma un momento di accoglienza per celebrare insieme la gioia della primavera. Tutto il ricavato sarà devoluto a sostegno del Monastero Mater Carmeli di Biella Chiavazza. Non mancate!

Vi aspettiamo!

Il monastero ha reso noto anche il calendario delle celebrazioni pasquali, che accompagneranno i fedeli durante la Settimana Santa. Si comincia con la Domenica delle Palme, il 29 marzo alle ore 9, con la processione e la celebrazione eucaristica. Seguiranno il Giovedì Santo, il 2 aprile alle 18.30, con la Messa in Coena Domini, e il Venerdì Santo, il 3 aprile alla stessa ora, con l’azione liturgica della Passione del Signore.

Momento centrale sarà la Veglia pasquale del Sabato Santo, il 4 aprile alle ore 21, seguita dalla celebrazione della Domenica di Pasqua, il 5 aprile alle ore 9. Le celebrazioni si concluderanno lunedì 6 aprile, giorno dell’Angelo, con la Messa alle ore 9.

Le Carmelitane ricordano inoltre l’importanza della solidarietà per il sostegno del monastero, ringraziando quanti contribuiscono con aiuti concreti alla vita della comunità religiosa.

Un messaggio, quello delle religiose biellesi, che unisce spiritualità e comunità, rinnovando nel tempo pasquale un invito universale alla speranza, alla fede e alla pace.