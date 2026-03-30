Castelletto Cervo, Pasquetta al Monastero tra celebrazioni, visite e momenti conviviali

È in programma lunedì 6 aprile 2026 l’iniziativa “Pasquetta al Monastero”, ospitata all’ex Monastero Cluniacense (X-XI sec.) in Cantone Chiesa, frazione Garella, a Castelletto Cervo.

La giornata si aprirà alle 10 con la Santa Messa, celebrata in ricordo degli Amici della Pro Loco. Al termine è prevista la vendita di fiori, piante e sementi a favore della Parrocchia di Castelletto Cervo.

Alle 11 sono in programma l’estrazione delle uova di Pasqua e le visite guidate al monastero.

Alle 12.30 si terrà il pranzo di Pasquetta, la prenotazione è gradita entro venerdì 3 aprile. In caso di maltempo, il pranzo si svolgerà al coperto.

Le iniziative riprenderanno dalle 14.30 con visite guidate al monastero, laboratori creativi per bambini e accompagnamento musicale con gli Anedda Brothers. Nel corso della manifestazione saranno inoltre presenti spazi dedicati a fiori e piante in vendita e ai "libri liberi", per lo scambio di volumi.

Per maggiori informazioni: 349 087 4418 e 349 510 3606.