Campiglia Cervo, nuovo volto per l’area picnic/solarium al Belvedere della Pila

Nuova area picnic/solarium al Belvedere della Pila. Lo rende noto l’amministrazione comunale di Campiglia Cervo, guidata dal sindaco Maurizio Piatti. Si trova a pochi passi dal Parco delle Cave, lungo la strada che, dall’abitato di Quittengo, porta alla frazione di Rialmosso.

Per l’opera sono stati impiegati fondi comunali per una cifra pari a 6500 euro, con la posa di tavolini e panchine adatti al campeggio e un gioco fruibile dai più piccoli. Un’area rinnovata che sarà utilizzata nella bella stagione da famiglie, giovani e visitatori. Inoltre, il prato è stato oggetto di un intervento di pulizia lo scorso anno per una spesa comunale pari a circa 3mila euro.