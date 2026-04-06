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ALPINI | 06 aprile 2026, 17:30

Alpini faro di pace, Biella è pronta per l’Adunata di Genova 2026

Alpini faro di pace, Biella è pronta per l’Adunata di Genova 2026 (foto da sito web ANA Biella)

Alpini faro di pace, Biella è pronta per l’Adunata di Genova 2026 (foto da sito web ANA Biella)

In occasione della Pasqua, gli Alpini di Biella rivolgono un messaggio che unisce il significato più profondo della resurrezione a un auspicio concreto per il presente: che sia una Pasqua di pace. Un pensiero che nasce da valori radicati nella storia dell’associazione, fatta di servizio, solidarietà e vicinanza alle comunità, soprattutto nei momenti più difficili.   “La Pasqua è il tempo della rinascita – sottolinea Marco Fulcheri, presidente degli Alpini di Biella – e oggi più che mai sentiamo il bisogno che questa resurrezione sia anche un segno di pace. Pace tra i popoli, ma anche nelle nostre comunità, nei gesti quotidiani, nelle relazioni”.       

E proprio in questa direzione si inserisce anche la partecipazione all’Adunata di Genova: “Richiamando il motto dell’Adunata ‘Alpini faro per il futuro dell’Italia’, noi sfileremo con uno striscione che ne interpreta il senso più profondo: ‘Alpini faro di pace’ “. Un messaggio semplice ma forte, che richiama tutti a un impegno condiviso: costruire, ognuno nel proprio ambito, un clima di rispetto, dialogo e solidarietà. Gli Alpini di Biella rinnovano così il loro augurio, con la speranza che questa Pasqua possa rappresentare un momento di riflessione e di rinnovata fiducia nel futuro.     

c. s. ANA Biella g. c.

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