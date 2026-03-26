Crans-Montana, Elsa Rubino ancora in terapia intensiva. Papà Lorenzo: "Speriamo che possa rivedere presto gli amici"

È ancora ricoverata in terapia intensiva Elsa Rubino, la 15enne di Biella sopravvissuta al grave incendio divampato nella notte di Capodanno nel locale “Le Constellation” di Crans-Montana, in Svizzera. A fine marzo 2026, a quasi tre mesi dall’incidente, la giovane resta sotto stretto monitoraggio al CTO di Torino, dove era stata trasferita a fine febbraio dopo le prime cure ricevute a Zurigo.

Le condizioni della ragazza sono in miglioramento e non è più in pericolo di vita, ma il decorso resta complesso a causa delle gravi ustioni riportate. Elsa, infatti, non ha ancora potuto incontrare amici e conoscenti, un passaggio atteso con grande speranza sia da lei che dalla famiglia. A raccontarlo è il padre, Lorenzo: “Elsa è sempre in terapia intensiva. Non ha ancora rivisto nessuno. Speriamo possa farlo presto”. Un desiderio semplice, ma che rappresenta un traguardo importante nel lungo percorso di recupero della giovane.

Dopo i diversi interventi chirurgici affrontati in Svizzera, il trasferimento in Italia ha segnato una nuova fase delle cure. Al CTO di Torino, Elsa continua a essere seguita da un’équipe specializzata, mentre i medici mantengono la massima cautela sui tempi di ripresa.