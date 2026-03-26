Infortunio sul lavoro a Gaglianico, ferito un uomo

Questa mattina, giovedì 26 marzo, intorno alle 11 i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Gaglianico all’interno di un’azienda dove si è verificato un infortunio sul lavoro. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, quindi il personale dello SPRESAL.

Secondo le prime informazioni, l’uomo rimasto coinvolto nell’incidente è stato soccorso dai Vigili del Fuoco fino all’arrivo dei sanitari, che lo hanno poi trasportato in ospedale. La dinamica dell’infortunio è stata classificata come “accartamento”.

Le autorità competenti stanno ancora effettuando tutti i rilievi necessari per chiarire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.