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CRONACA | 26 marzo 2026, 11:47

Infortunio sul lavoro a Gaglianico, ferito un uomo

Le autorità competenti stanno ancora effettuando tutti i rilievi

Infortunio sul lavoro a Gaglianico, ferito un uomo

Infortunio sul lavoro a Gaglianico, ferito un uomo

Questa mattina, giovedì 26 marzo, intorno alle 11 i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Gaglianico all’interno di un’azienda dove si è verificato un infortunio sul lavoro. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, quindi il personale dello SPRESAL.

Secondo le prime informazioni, l’uomo rimasto coinvolto nell’incidente è stato soccorso dai Vigili del Fuoco fino all’arrivo dei sanitari, che lo hanno poi trasportato in ospedale. La dinamica dell’infortunio è stata classificata come “accartamento”.

Le autorità competenti stanno ancora effettuando tutti i rilievi necessari per chiarire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

s.zo.

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