Falso operatore alla porta: “I suoi familiari sono in caserma”, poi se ne va con 5mila euro di oro

Una nuova truffa è stata perpetrata ai danni di un’anziana. Stando alle prime ricostruzioni, uno sconosciuto si sarebbe spacciato per un appartenente delle forze dell’ordine e si sarebbe fatto consegnare alcuni monili in oro per un valore di quasi 5mila euro.

L’uomo avrebbe usato come scusa (per farsi dare i preziosi) la presenza dei suoi familiari negli uffici dei Carabinieri, trattenuti per alcuni presunti accertamenti. Solo in un secondo momento la donna si è resa conto dell’inganno subito e ha subito allertato i militari dell’Arma. Ora, sono in corso le dovute indagini per risalire all’identità del responsabile. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 24 marzo, nel comune di Pollone.