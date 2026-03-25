Furti a raffica nel Biellese: ladri scatenati tra Biella, Cossato e Cavaglià

Giornata nera sul fronte dei furti. Nella sola giornata di ieri, 25 marzo, sono stati diversi gli episodi segnalati alle forze dell’ordine nel territorio biellese: a Cavaglià, all’interno di una ditta, i ladri avrebbero asportato alcuni materiali in metallo e utensili vari per un danno in fase di quantificazione.

A Cossato, tra mattina e sera, almeno 4 abitazioni sarebbero state “visitate” dai ladri. Non solo: da un alloggio sarebbero stati rubati diversi monili in oro, un orologio e del denaro contante.

Infine, stanotte, nel centro di Biella, un bar è finito nel mirino dei malviventi: in questo caso, sono state sottratte monete poste sul fondo cassa. Su tutti i casi le indagini sono ora affidate ai militari dell’Arma.