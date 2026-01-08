Elsa Rubino lotta per la vita, papà Lorenzo: "Grazie ai biellesi per esserci così vicini"

Elsa Rubino sta lottando per la vita. Martedì 6 gennaio, la quindicenne biellese rimasta gravemente ferita nell’incendio del locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, ha affrontato un delicato intervento chirurgico di ricostruzione dell’intestino. L’operazione è riuscita dal punto di vista tecnico, ma ora resta solo da attendere gli sviluppi.

"Oggi verrà verificato che il lavoro fatto sull’intestino stia reggendo, ma non possiamo dire di più", spiega il padre Lorenzo, che insieme alla mamma Isabella è accanto alla figlia. "Considerando che è ricoverata per le ustioni, si tratta di una problematica che può capitare, ma che è stata proprio inopportuna - conclude il papà -. Vogliamo ringraziare i biellesi per esserci così vicini: la vicinanza e l’affetto di tutte le persone che ci stanno dimostrando sostegno sono molto importanti per noi".