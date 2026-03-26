Benna punta sui giovani: due posti per il Servizio Civile Universale

Il Comune di Benna investe sui giovani e apre le porte al Servizio Civile Universale. Sono infatti disponibili due posti nell’ambito di un progetto a supporto dei servizi scolastici, rivolto ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni.

Possono presentare domanda i cittadini italiani, dell’Unione Europea o extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia. È inoltre richiesto il godimento dei diritti civili e politici e l’assenza di condanne, anche in primo grado, per reati non colposi commessi con violenza o legati alla criminalità organizzata. Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 14 dell’8 aprile attraverso la piattaforma online link https://domandaonline.serviziocivile.it/, accessibile tramite Spid, Cie o credenziali personali.

Il progetto ha una durata di 12 mesi e prevede un impegno di 25 ore settimanali. I partecipanti potranno contare su almeno 80 ore di formazione e riceveranno un assegno mensile di 519,47 euro. Non solo: l’esperienza offre anche crediti formativi, un attestato finale e il riconoscimento delle competenze acquisite. Il servizio è inoltre valutato nei concorsi pubblici, con lo stesso peso di un’esperienza nella Pubblica amministrazione, e può costituire titolo di preferenza.

Tra i benefici anche la possibilità di riscattare il periodo ai fini previdenziali, una riserva del 15% nei concorsi pubblici e diversi permessi, inclusi quelli per esami universitari, donazione del sangue o esigenze personali. Sono inoltre previsti percorsi di tutoraggio per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro e, in alcuni casi, esperienze all’estero nei Paesi dell’Unione Europea. Per maggiori informazioni https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/

Soddisfazione da parte del sindaco Cristina Sitzia, che sottolinea l’importanza dell’iniziativa: "Per il nostro Comune è la prima volta che proponiamo questo servizio. La procedura per attivarlo è stata lunga e impegnativa, ma siamo riusciti a portarla a termine e ne siamo davvero fieri. Ora aspettiamo le domande, confidiamo nei giovani".