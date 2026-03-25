Cerrione, urta un veicolo in sosta e si allontana: a Biella sinistro tra auto e moto (foto di repertorio)

Intervento dei Carabinieri a Cerrione per un sinistro stradale. Stando alle prime ricostruzioni, un mezzo avrebbe urtato un veicolo in sosta e, invece di fermarsi, si sarebbe allontanato. È successo poco dopo le 21.30 di ieri, 24 marzo. Sono in corso i dovuti accertamenti per chiarire i contorni della vicenda.

A Biella, invece, nel pomeriggio, si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto. Dalle informazioni raccolte, ci sarebbe stato un ferito. Sul posto gli agenti della Polizia Locale, assieme ai sanitari del 118.