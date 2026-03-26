Biella Forum, non decolla la gestione dei concerti

Niente concerti al Biella Forum, almeno per il momento. E' infatti andata deserta la procedura pubblica per l’assegnazione dell'impianto destinata all’organizzazione di attività concertistiche per la stagione 2026/2027. Lo si legge nella determinazione dirigenziale n. 330 del 26 marzo 2026, con cui il Comune prende ufficialmente atto della mancata partecipazione alla gara.

L’avviso pubblico, promosso dall’amministrazione comunale nelle scorse settimane, mirava a individuare un soggetto cui affidare in concessione d’uso la struttura per eventi musicali. Tuttavia, alla scadenza fissata per la presentazione delle offerte non è pervenuta alcuna candidatura.

Dal Comune fanno sapere che la mancata partecipazione non segna però uno stop definitivo al progetto. L’ente prevede infatti di rivedere i contenuti dell’avviso pubblico, con l’obiettivo di avviare una nuova procedura che possa risultare più attrattiva per operatori del settore. Resta dunque aperta la prospettiva di rilanciare il Biella Forum come spazio per grandi eventi musicali, ma sarà necessario ripensare le condizioni di affidamento per intercettare l’interesse del mercato.

"Il progetto non si ferma – sottolinea Edoardo Maiolatesi, assessore agli Eventi –. Il percorso intrapreso è serio e strutturato: il primo step era volutamente ambizioso perché volevamo misurare il reale interesse. I riscontri ottenuti ci permettono oggi di affinare la proposta e ripartire con maggiore consapevolezza".

Sulla stessa linea anche Giacomo Moscarola, assessore allo Sport: "Il Biella Forum rappresenta un asset strategico per la città, non solo dal punto di vista sportivo ma anche culturale. L’intenzione è quella di valorizzarlo pienamente. Questo è solo l’inizio di un percorso che porterà a risultati concreti, attraverso strumenti sempre più efficaci e coerenti con il mercato".