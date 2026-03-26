 / CRONACA

CRONACA | 26 marzo 2026, 16:00

Fumo dal motore, poi le fiamme: incendio ad un’auto a Cossato FOTO

Alla guida una donna che ha subito dato l’allarme: sul posto i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento.

Fumo dal motore, poi le fiamme: incendio ad un’auto a Cossato (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Fumo dal motore, poi le fiamme: incendio ad un’auto a Cossato (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Intervento dei Vigili del Fuoco nel comune di Cossato per un incendio scoppiato in un’auto. L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, 26 marzo.  Stando alle prime ricostruzioni, la donna alla guida avrebbe notato del fumo uscire dal motore del mezzo e, in pochi attimi, avrebbe accostato all’interno di un parcheggio di una ditta da dove ha richiesto l’intervento dei soccorsi. 

Sul posto si sono precipitate le squadre dei Vigili del Fuoco, che in breve tempo, hanno domato le fiamme evitando danni maggiori. In seguito, si è proceduto con la messa in sicurezza del veicolo, unita alla bonifica. Fortunatamente la conducente non sarebbe rimasta ferita.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore