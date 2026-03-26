Colpo da 5mila euro a Muzzano: altri furti a Biella, Cossato e Mongrando

Due motoseghe, un generatore di corrente e alcuni utensili da lavoro per un valore totale di circa 5mila euro. Sarebbe questo il bottino del furto avvenuto nella giornata di ieri, 25 marzo, all’interno di un magazzino di Muzzano. Dai primi accertamenti i ladri avrebbero colpito nella notte tra il 24 e il 25 marzo.

Sempre nelle scorse ore, altri furti sono stati compiuti nel territorio, a partire dal capoluogo di provincia: nel mirino un bar di Biella dove ignoti hanno approfittato del calar delle tenebre per impadronirsi del fondo cassa. Sembra che siano stati portati via 30 euro.

A Cossato, invece, i malviventi hanno forzato la finestra di un’abitazione e, dopo aver messo a soqquadro, alcune stanze si sono allontanati con alcuni oggetti di bigiotteria. Infine, a Mongrando, altro colpo in casa con alcuni profumi mancanti all’appello. Su tutti questi episodi le indagini sono affidate ai militari dell’Arma.