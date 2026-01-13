Crans-Montana, operazione rimandata per Elsa Rubino: condizioni stabili

Sono stabili le condizioni di Elsa Rubino, la giovane biellese rimasta gravemente ferita nell'incendio di un locale nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. I medici avrebbero dovuto sottoporla ad un nuova operazione nella giornata di ieri lunedì 12 gennaio, ma hanno deciso di rimandarla e di curare la giovane sono per le ferite da ustione. "Si vedrà la prossima settimana - racconta il padre Lorenzo - se sarà possibile procedere con l'operazione. Per ora è in sospeso, se non per una verifica venerdì quando verranno nuovamente curate le ferite".

Intanto anche Biella si mobilita in aiuto dei ragazzi coinvolti nella tragedia come Elsa. Erika Schiapparelli del negozio Beauty Corner a Occhieppo Inferiore ha aderito all'iniziativa di una collega francese di donare i capelli a un’associazione benefica svizzera che si occuperà di fornire le parrucche alle ragazze e ai ragazzi coinvolti nella tragedia di Crans Montana e a donatori offrirà taglio e piega completamente gratuiti.