Tante cose da fare nel we del 27, 28 e 29 marzo

Venerdì 27 marzo

- Biella, alle ore 18:30, presso la Caffetteria di Città Studi un incontro di approfondimento sulle crisi in Medio Oriente ed in particolare in IRAN attraverso le testimonianze dirette di attivisti e professionisti. "Diritto alla Libertà: comprendere le radici di una rivolta che parla al mondo intero"

- Biella si prepara a ricordare e onorare Maria Bonino con un appuntamento speciale che intreccia memoria, arte e solidarietà. Venerdì 27 marzo 2026, alle 20.45, all’Auditorium di Città Studi, in via Pella 2, andrà in scena lo spettacolo teatrale inedito “Maria Bonino. La vita è la realizzazione del sogno della giovinezza”, promosso dalla Fondazione Maria Bonino.

- Andorno, ore 21 in biblioteca presentazione libro "Donne senza paura" di Danilo Sacco

- Sandigliano, Fiera d'la Caplina

- Biella, piazza E. Curiel, 13, Gruppo di lettura “Leggiamo A Voce Alta” dedicato a Grazia Deledda

- Biella, Storie Off Young

- Pettinengo, via Gian Battista Maggia 2, Villa Piazzo, Fritz Club dalle 20 Serata De André - Fritz Club

- Ponderano, SEDE OPERATIVA NORD OVEST ASD dalle 21 ESCURSIONISMO

- Oropa, il cammino quaresimale a Oropa prosegue con il terzo e ultimo incontro, che vedrà come ospite Momcilo Jankovic, pediatra ed ematologo, conosciuto come il “Dottor sorriso”.

- Biella, La notte del Liceo Classico 27 marzo 2026, dalle 18​.00 alle 24​.00, presso la sede di via Addis ​Abeba 20.

- Campiglia, alle 20.30, con il patrocinio del comune di Campiglia Cervo, nella sede del Circolo Valet (Asmara), il dottor Duccio Berzi proporrà la visione del documentario “Lupo uno” di Bruno Boz e Ivan Mazzon

Sabato 28 marzo

- Campiglia, frazione Asmara corso di primo soccorso dalle 9 alle 12

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25 dalle 21 A lato della scena - Spettacolo "Bari 1991. Lo sbarco della Vlora"

- Pray, VIA B- SELLA , 135, PRESSO SALONE POLIVALENTE dalle 20 DJ SET SU VINILE A 360° CON FAZZA DJ

- Cossato, Teatro Comunale dalle 20, 45 INSEGNAMI A SPLENDERE

- Cavaglià, "Le mille e una nota" dalle 21 al salone polivalente

- Piedicavallo, via Teatro Regina Margherita, 8 dalle 21 Rassegna di cinema di montagna

- Brusnengo, Storie Off Young

- Biella, Spazio LILT, via Ivrea 22 Festival della Prevenzione - LILT Biella

- Valdilana, alle 16.30, presso l’Appartamento per l’Autonomia Paola Tura (ex scuola di Pratrivero), si terrà “La tela della cura: donne, tessitura e condivisione”, un pomeriggio dedicato alla creatività, alla poesia e all’incontro tra persone, tra fili di pensieri e trame di comunità.

- Cavaglià, Villa Salino eventi escape room

- Salussola, Camburzano, una giornata dedicata al gioco, al movimento e alla relazione tra genitori e bambini, con il progetto “Di Comune in Comune”

- Vigliano, passeggiata di Primavera

- Valdilana, alle ore 16, nel salone della Casa di Riposo di Mosso Borsetti Sella Facenda, si terranno la consegna dei premi e l’apertura della mostra del secondo concorso di pittura promosso dalla Pro Loco di Mosso sul tema “Presepe Gigante di Marchetto: pace, speranza”. L’esposizione proseguirà anche domenica 29 marzo, con apertura al pubblico dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17.

Domenica 29 marzo

- Cavaglià, Villa Salino eventi escape room

- Sandigliano Fiera d'la Caplina

- Biella Riva, mercatino dell' antiquariato Minore

- Vigliano, festa di Primavera al Castello di Montecavallo dalle 10

- Riserva Naturale Orientata delle Baragge, Festival della prevenzione - LILT BIELLA / Camminata consapevole dalle 9 alle 12

- Bioglio, Storie Off Young

- Masserano, operazione Coniglio dalle 14,30 caccia al tesoro pasquale

- Masserano, Apertura del Palazzo dei Principi

- Biella cinema Mazzini alle 16 proiezione "Dottor Gibello"

- Cerrione, ore 17 Nell'occasione del 560° anniversario delle nozze di Tomena Avogadro di Cerrione il Centro Culturale "Conti Avogadro di Cerrione" organizza un evento in due momenti: spettacolo di fuoco di Valentina Sparvieri e presentazione del suo libro "Piccola Piccola Strega". L'evento, ideato da Claudia Ghiraldello, rientra nel calendario di iniziative promosse dal Tavolo "Una città per le donne 2026" coordinato dalla Consigliera di Parità Erika Vallera.

- Biella, centro dinamico via Delleani festa degli Auguri

- Oropa, via Santuario di Oropa 480 dalle 11 Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

- Valdilana, via Marconi 23 dalle 14,30 Racconti di boschi, di fabbriche e di persone

- Camminiamo per la pace, camminata lenta da Casapinta a Massserano, partenza alle 9 dalla chiesa di Casapinta, ritorno stimato intorno alle 16

- Campiglia Cervo, nona edizione della #distacalacrava RUN, minitrail non competitivo di circa 12 km organizzato dalla Pro Loco di Riabella con partenza e arrivo a Riabella

- Valdilana, Casa di Riposo di Mosso Borsetti Sella Facenda, mostra del secondo concorso di pittura promosso dalla Pro Loco di Mosso sul tema “Presepe Gigante di Marchetto: pace, speranza” con apertura al pubblico dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17.

MOSTRE

- Biella, mostra "L'inverno grande artista" presso sala convegni Cassa di Risparmio di Biella fino al 6 aprile

- Vigliano, in Biblioteca mostra dedicata a Bea di Vigliano Biellese, fino a martedì 31 marzo, negli orari della Biblioteca: da martedì a venerdì dalle 14.30 alle 18.

- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles” , fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.

- Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38, dalle 18,30 KOMOREBI | Mostra di Martina Cioffi, Maria Elisabetta Novello e Michela Pomaro fino al 16 maggio

- Sordevolo, Villa Cernigliaro Ma/Donne Mobilitazione arte contemporanea dall' 8 marzo fino al 12 aprile. Vernissage 8 marzo ore 16.

- Pettinengo, fino al 12 aprile 2026 a Villa Piazzo, Pacefuturo, insieme all’Associazione Piccola Fata e Comune di Pettinengo, presenta la mostra “I Bambini e le Fiabe”, una nuova esposizione di Mauro Rossetti che mette al centro il mondo dell’infanzia e il valore profondo dell’immaginazione, dalle 16.30 alle 19.30.

- Biella, "Segni e visioni del Novecento" Palazzone Biella, via dei Seminari 3, aperta al pubblico fino al 28 giugno. La mostra "Collezione Franco Riccardi. Segni e visioni del Novecento", curata da Alberto Fiz, Daniela Magnetti e Filippo Timo, presenta opere riconducibili a molti degli artisti che hanno caratterizzato la storia dell’arte italiana ed europea tra gli anni Trenta e gli anni Settanta, con nomi quali Burri, Manzoni, Fontana e Christo, offrendo al pubblico uno sguardo articolato su un periodo di straordinaria vitalità e di profonde trasformazioni culturali.