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CRONACA | 26 marzo 2026, 12:20

Biella, incidente tra auto e pullman alla rotonda

Biella, incidente tra auto e pullman alla rotonda (foto di repertorio)

Biella, incidente tra auto e pullman alla rotonda (foto di repertorio)

Non ci sono stati feriti nel sinistro stradale avvenuto ieri mattina, 25 marzo, in prossimità della rotonda tra via Matteotti e via Repubblica, a Biella. A rimanere coinvolti per cause al vaglio delle forze dell’ordine un’auto e un pullman di linea. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma per gli accertamenti di rito.

g. c.

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