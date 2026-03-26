Biella, incidente tra auto e pullman alla rotonda

Non ci sono stati feriti nel sinistro stradale avvenuto ieri mattina, 25 marzo, in prossimità della rotonda tra via Matteotti e via Repubblica, a Biella. A rimanere coinvolti per cause al vaglio delle forze dell’ordine un’auto e un pullman di linea. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma per gli accertamenti di rito.