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CRONACA | 26 marzo 2026, 15:20

Biella, scontro tra auto in rotonda: traffico e code alla rotonda di corso San Maurizio

Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 26 marzo.

Biella, scontro tra auto in rotonda: traffico e code alla rotonda di corso San Maurizio

Biella, scontro tra auto in rotonda: traffico e code alla rotonda di corso San Maurizio

Lunghe code e traffico rallentato a Biella per un incidente stradale. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 26 marzo, all’interno della rotonda di corso San Maurizio. A rimanere coinvolte, stando alle prime informazioni raccolte, tre autovetture che hanno riportato danni alla carrozzeria. I conducenti stanno ora procedendo alla compilazione del modello cid ed è in corso la rimozione dei mezzi ad opera del carro attrezzi.

g. c.

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