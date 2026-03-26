Biella, scontro tra auto in rotonda: traffico e code alla rotonda di corso San Maurizio

Lunghe code e traffico rallentato a Biella per un incidente stradale. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 26 marzo, all’interno della rotonda di corso San Maurizio. A rimanere coinvolte, stando alle prime informazioni raccolte, tre autovetture che hanno riportato danni alla carrozzeria. I conducenti stanno ora procedendo alla compilazione del modello cid ed è in corso la rimozione dei mezzi ad opera del carro attrezzi.