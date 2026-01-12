Tragedia di Crans-Montana, Elsa sottoposta a un'altra importante operazione

Dalle 9 di questa mattina lunedì 12 gennaio Elsa Rubino, la quindicenne biellese rimasta gravemente ferita nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, sta affrontando una nuova operazione. Per il momento la giovane resta ricoverato a Zurigo e accanto a lei si trovano il padre e la madre.

Nei giorni scorsi al Liceo Sella, nella classe della ragazza, il preside Gianluca Spagnolo ha incontrato i suoi compagni e nei prossimi giorni inizierà un percorso per sostenerli in questo difficile momento in collaborazione con l’associazione EMDR, specializzata nel supporto psicologico a vittime, familiari, sopravvissuti e professionisti coinvolti in eventi traumatici.

Venerdì il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia in memoria delle vittime dell’incendio avvenuto a capodanno a Crans-Montana si è recato a Martigny e ha incontrato i genitori di Elsa, e di Leonardo Bove, l'altro ragazzo italiano che come Elsa era ricoverato in Svizzera, ma che nei giorni scorsi ha fatto rientro in Italia al Niguarda di Milano dove si trovano altri 11 ragazzi.