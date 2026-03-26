Incendio al Favaro, bruciati 10 metri quadrati di tetto

Attimi di preoccupazione al Favaro per un incendio che, stando alle prime informazioni raccolte, avrebbe colpito prima il tetto poi quasi 10 metri quadrati di tetto di un’abitazione. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Biella per le operazioni di spegnimento e successiva messa in sicurezza. L’intervento, in alcuni momenti, avrebbe incontrato alcune difficoltà a causa delle intense raffiche di vento registrate nelle ultime ore. Fortunatamente non si sono registrati feriti.