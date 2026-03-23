Campiglia Cervo, incontro con la popolazione: focus sui lupi

Il 27 marzo, alle 20.30, con il patrocinio del comune di Campiglia Cervo, nella sede del Circolo Valet (Asmara), il dottor Duccio Berzi proporrà la visione del documentario “ Lupo uno” di Bruno Boz e Ivan Mazzon, premiato nell' ambito del Trento Film Festival nel 2023, e che descrive bene l'esperienza vissuta in Veneto cui ha partecipato con altri ricercatori e accademici.

La presenza del lupo, avvistato in svariate occasioni anche nella Valle Cervo, ha sporadicamente creato alcune perplessità e timori tra la popolazione. A tale riguardo, Il Cheetah Conservation Fund Italia APS, che si occupa della tutela dei predatori, ha ritenuto fosse utile conoscere la situazione attuale relativa alla presenza di lupi nel nostro territorio, invitando un esperto.

Laureato in Scienze Forestali all'Università degli Studi di Firenze con una tesi sulla distribuzione e l'ecologia del lupo sul territorio della provincia di Firenze, il dottor Berzi ha in seguito completato un corso di specializzazione per “Operatore Faunistico” presso l'INBS ( ora ISPRA), e successivamente il Master in “gestione e conservazione della fauna selvatica” all'Università di Firenze.

Nel 1998 fonda Ischetus scrl, società di cui è stato presidente fino al 2019. La società si occupa di monitoraggi ambientali per grandi opere, cartografia digitale e progetti di valorizzazione del territorio, oltre alla formazione tecnica. Ha diretto l'Area Naturale di Gabbianello-Boscotondo dal 2003 al 2019. Ha guidato il Museo del Paesaggio Storico dell'Appennino dal 2000 al 2018. Dagli anni '90 si occupa di lupo nell'ambito delle attività di monitoraggio per amministrazioni pubbliche ed istituti di ricerca.

Dai primi anni 2000 si dedica a progetti di mitigazione dei danni di buona parte d'Italia, collaborando con enti, allevatori e privati. E' inoltre fondatore e presidente dell'associazione “ Canislupus Italia” Onlus, finalizzata alla divulgazione scientifica ed al citizen science che organizza, da oltre 25 anni, campi ed esperienze tematiche sul predatore. L'ingresso è libero.