Raffiche di vento nel Biellese, piante a terra nella notte: oltre 15 interventi dei Vigili del Fuoco

Come anticipato nelle scorse ore, le forti raffiche di vento hanno messo a dura prova anche il territorio biellese. Dalle 20 di ieri sera, 25 marzo, fino alle prime luci dell’alba di oggi sono stati oltre 15 gli interventi compiuti dai Vigili del Fuoco di Biella, Cossato e Ponzone. Per lo più piante finite sulla strada e sui cavi della linea elettrica. Episodi concentrati nella maggior parte dei casi nei comuni della Valle Elvo e Valle Cervo, oltre a Biella e nell’abitato di Veglio.

Le squadre, non senza difficoltà (a causa dell’intensità delle folate), hanno rimosso gli alberi e ripristinato la sicurezza sulle arterie stradali. Come riportato da Arpa Piemonte sul proprio bollettino, l’intensa ventilazione si manterrà anche nella giornata di giovedì, interessando gran parte della regione, ma con la tendenza a ruotare più da nord. L’attenuazione dei venti è prevista da domani, venerdì 27 marzo.