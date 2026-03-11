Buone prove per le atlete di Ginnastica Biella

Tre diverse squadre di Ginnastica Biella hanno partecipato al Campionato Silver a squadre domenica 8 marzo. In categoria LB Base, sono scese in pedana Emma, Sofia, Jasmine e Lisa. Per alcune di loro era la prima esperienza agonistica, di fronte al pubblico e a vere giurie, ma l’emozione non le ha impedito di ottenere il 19° posto!

In categoria LD Base invece, la squadra delle Allieve è arrivata ai piedi del podio (quarta posizione) con un poco di rammarico. Adele, Rachele, Olivia, Matilde e Gloria, non sono riuscite a far valere appieno la loro preparazione. Occorre però fare i complimenti ad Adele Blotto per la sua ottima gara ed i bonus di esecuzione raggiunti alla Trave e al Corpo Libero.

Anche in categoria Junior/Senior sono stati commesse alcune imperfezioni alle Parallele e alla Trave, e anche per Marianna, Adele, Giulia Begni e Giulia Tonizzo un quarto posto ai piedi del podio, dopo aver fatto comunque un’ottima impressione al Volteggio e al Corpo Libero.

Di tutte queste protagoniste, va un ringraziamento speciale della Società a Giulia Begni per il lavoro svolto in palestra a favore della squadra delle più piccole della LB Base, mentre a tutte le altre in generale, visto il loro valore, va un incoraggiamento a fare ancora meglio al prossimo appuntamento.