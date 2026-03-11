Virtus Biella: le sfide delle squadre tra campionati regionali, territoriali e PGS. 

Altro fine settimana di gare per le formazioni nerofucsia, impegnate su più fronti.
Serie D
A Settimo Virtus Biella lotta con determinazione ma cede 3-0 (25-20, 25-19, 25-16). Buoni gli avvii dei set ma le avversarie sono state più concrete nei momenti decisivi.
Prima Divisione
Sconfitta per 3-0 (25-15, 27-25, 25-21) per le giovani virtussine che, contro l'esperta capolista Botalla Team Volley, hanno dimostrato di sapere ben reggere il campo in una partita caratterizzata da lunghi scambi e con 2 set giocati punto a punto.
Under 12 4vs4
La SPB Virtus Biella cede 1-2 contro Multimed Vercelli (25-11, 20-25, 18-25) ma conquista un meritatissimo punto in classifica, meritato riconoscimento per un gruppo che sta crescendo di partita in partita.
PGS Under 14
Gaglianico si impone 3-0 (25-15, 25-19, 25-21) contro la Virtus Biella, ma le giovani atlete confermano grinta e bei progressi nella gestione del gioco e nella continuità.
PGS Under 13
Contro Tollegno Rossa, in una partita combattuta e ricca di emozioni, la SPB Virtus Biella si arrende solo al tie-break per 2-3 (27-25, 19-25, 15-25, 25-22, 11-15).