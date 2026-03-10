TeamVolley, il Botalla chiude in vetta il girone di Prima Divisione

Una vittoria nel derby contro la Virtus permette al Botalla di chiudere in vetta la regular season in Prima Divisione TST .

Il punto sul weekend del Settore Giovanile del TeamVolley.

PRIMA DIVISIONE TST

Prima Divisione TST Girone D - 18a giornata

Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – Virtus Biella 3-0

(25-15/27-25/25-21)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Zoia 1, Boggiani 4, Lanari 6, Cena 7, Gariazzo, Masserano 18, Barengo B. ne, Caffaro 4, Pivotto 2, Barengo G. 11, Guzzo (L1), Rege (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Ivan Turcich: «Al netto della larga vittoria per 3-0, non sono e non siamo decisamente soddisfatti della prestazione vista in campo. Siamo state troppo leziose e disattente, adeguandoci al livello dell’avversario, senza mordente e con poca voglia di cercare il punto. Come se fossimo in attesa di una svolta. Abbiamo anche rischiato di perdere il secondo set, e di sicuro c’è da lavorare. Dobbiamo comprendere che così non va bene: per accedere alla seconda fase del campionato dovremo essere pronte a giocare qualsiasi tipo di gara – quelle in cui riesce tutto e quelle in cui non riesce niente – senza abbattersi alla prima difficoltà (tecnica, tattica o caratteriale). Per usare una popolare metafora calcistica, abbiamo vinto ma “di corto muso”».

UNDER12

Under12 Girone D - 6a giornata

Palasport di Lessona (BI)

BIGMAT TEAMVOLLEY – Buzzi Volley Trino 0-3

(14-25/17-25/24-26)

Coach Cristina Zoia: «Forse ci si poteva aspettare qualcosa di più dal risultato finale, perché credo che avremmo potuto vincere almeno un set. Le ragazze hanno comunque confermato una grande crescita rispetto al match di andata a Trino. Abbiamo ancora molto su cui lavorare, soprattutto nel confronto con avversarie che vantano una fisicità superiore e che in attacco fanno la differenza. Rispetto alle ultime uscite, abbiamo tuttavia apprezzato più concentrazione e decisione in campo. Non ci resta che tornare in palestra, per preparare il prossimo impegno contro Vercelli».