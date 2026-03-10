TT Biella V2 vince il suo girone di serie B e si qualifica ai play off per la promozione in serie A femminile

La formazione del TT Biella – V2, che ha conquistato i play off per la promozione in serie A: coach Sergei Mokropolov, Cristina Fazzari, Lodovica Motta, Federica Prola e Matilde Ingravalle.

Nell’ultimo weekend, l’ennesima ottima prestazione, con doppia vittoria, delle ragazze del TT Biella V2, consente alla squadra di vincere il proprio girone di serie B e di raggiungere quindi i play off per la promozione in serie A femminile di Tennistavolo. Nei campionati a squadre maschili, il calendario aveva in programma, 7 incontri di campionato che hanno avuto l’esito seguente: 5 incontri vinti in B2, D2 (3) e D3, un pareggio in D1 e una sconfitta in C2.

Serie B femminile

Si è giocato Domenica al PalaVerdi di Novara il quinto ed ultimo concentramento della serie B femminile. La formazione del TT Biella V2, inserita nel girone C, ha trovato, negli ultimi due incontri, la squadra meno quotata di Villa Guardia e il TT. Novara. Lodovica Motta, Federica Prola e Matilde Ingravalle, ancor prima di scendere in campo, erano già matematicamente vincitrici del girone e quindi ammesse ai play off per la promozione in serie A2. Alla luce di ciò, si è colta l’occasione per far esordire in una gara ufficiale una giovane atleta del vivaio; contro il team del Villa Guardia è dunque scesa in campo la tredicenne Cristina Fazzari: ovviamente, l’esito delle partite da lei disputate era scontato ma è stato comunque bello vedere una ragazzina affrontare le più esperte e mature avversarie, giocando sicuramente con un po’ di emozione, ma a viso aperto. L’incontro si è comunque concluso con la vittoria per i colori biellesi con il punteggio di 4 a 2. Le vittorie di Lodovica Motta su Bonato e Bignami e quelle di Federica Prola su Bignami e di Matilde Ingravalle su Butti hanno chiuso il primo match in programma.

La seconda partita si è giocata contro il TT Novara. L’esito finale dell’incontro ha ricalcato quello dell’andata, quattro a uno a favore delle laniere. Due punti di Lodovica Motta, che. con estrema sicurezza, supera entrambe le leader della formazione novarese, Palazzo e Ramazzotti. Due punti anche di Matilde Ingravalle (che nell’intero campionato ha subito una sola sconfitta), vincente su Toniolo e Ramazzotti. Al palo rimane solo Federica Prola che subisce la rivincita da parte di Palazzo della sconfitta da lei patita nella gara di andata.

Volendo fare un bilancio complessivo, va sottolineato come le bravissime atlete biellesi abbiano dominato l’intero campionato, concludendo il percorso da imbattute. La classifica finale le vede infatti al primo posto con 18 punti, seguite da Villa Guardia con 13, Ossola e Novara a 10 e Regaldi chiude a 9 punti. In ultima posizione, con zero punti, si piazza Villa Guardia Rossa.

A metà maggio la formazione del TT Biella V2 sarà impegnata a Terni, dove affronterà la competizione senza particolari ambizioni, ma con la consapevolezza dell’elevato livello qualitativo delle squadre partecipanti; in questo campionato, infatti, sono state numerose le atlete straniere presenti negli incontri: per le giovani biellesi, sarà un’occasione preziosa di confrontarsi con realtà di grande valore e di fare ulteriore esperienza.

Classifica: Tt Biella-V2,18; Gs Villa Guardia,13; Tt Ossola2000,10; Asd Tt Novara,10; G.S. G. Regaldi Novara A,9; Gs Villaguardia Rossa,0.

Serie B2 - Girone D.

Sabato, nel campionato di serie B2, la formazione del TT BIELLA Carrozzeria Campagnolo ha ospitato i genovesi del Luigi Rum. I biellesi, privi di Francesco Gamba, che, nella gara di andata, era stato l’artefice della vittoria, in qualche modo, hanno riconfermato il risultato. Coach Sergei Mokropolov, dando fiducia ai giovani, parte in panchina, ma sin da subito, dopo la sconfitta di David Dabbicco ad opera di Agosti, si intuisce che il suo apporto sarà indispensabile. Dopo la prima partita, scende in campo Giacomo Forno che supera, in quattro set, Gamberini e subito dopo Matteo Passaro batte in tre soli parziali l’ostico Volterrani. Poi, anche Giacomo Forno soccombe ad Agosti; a questo punto scende in campo Sergei Mokropolov, che supera in tre set Volterrani (9/9/9). Con la successiva vittoria di Matteo Passaro su Gamberini praticamente il match è in cassaforte. Le successive due sconfitte patite dai biellesi, Forno da Volterrani e Passaro da Agosti, sono infatti ininfluenti, perché Sergei Mokropolov, non ha problemi a chiudere il discorso (3/7/-8/7), sfoggiando una serie di colpi veramente spettacolari.

Classifica: A4 Verzuolo Scotta,24; Asd Area 172,20; Villaggio Sport Tt,18; T.T. Enjoy Fornoo Senza Glutine,10; Tt Biella Carrozzeria Campagnolo,10; Luigi Rum Compagnia Unica,8; Asd Tt Gasp Moncalieri,4; Asd Cus Torino,2.

Serie C2 - Girone A.

La compagine del TT BIELLA Farmacia Balestrini, che milita nel campionato di C2, ha giocato in casa contro il TT Novara. Gli ospiti, impegnatissimi nel progetto promozione, si sono presentati in palestra in formazione più che completa, seguiti da numerosi supporter. L’esito finale ha visto la vittoria dei novaresi con il punteggio di 5 a 3, con qualche piccolo rammarico da parte dei lanieri. Giacomo Cenedese è stato superlativo con un solo piccolo neo che però gli è costato carissimo: dopo aver superato, sempre in totale controllo, Panaite nella prima partita disputata, l’atleta biellese, contro Mussa, se la gioca al meglio, mettendo in mostra un gioco veramente bello ed efficace e trovandosi, nei primi quattro set, per ben tre volte in vantaggio 10 a 6; dopo aver vinto i primi due set, però, nel terzo, perde inopinatamente 15 a 13 compromettendo le possibilità di vittoria. Il capitano Luca Lanza parte bene con la vittoria su Mussa (8/9/-7/9) ma poi perde in cinque set da Sorrentino. Anche Matilde Ingravalle soccombe a Sorrentino; poi subentra Lodovica Motta, che strappa solo un set sia a Panaite sia a Mussa.

Classifica: Tt Novara C,16; G.S. G. Regaldi Novara,16; Tt. Biella - Farmacia Balestrini,10; Asd Splendor - Unipol Di Bocchio,10; Asd Tt Gasp Moncalieri B,8; Tennis Tavolo Torino C,8; Tt. Ossola 2000 Rist. Terminus,4.

Serie D1 – Girone C.

Venerdì sera la formazione del TT BIELLA Biella-Legno, che milita in serie D1, era impegnata a Cossato contro lo Splendor. L’incontro è terminato con un pareggio, 3 a 3. Due punti di un sempre più convincente Gabriele Marfisi su Zoppello e Motta e uno di Stefano Torrero su Pegoraro. Al palo Federica Prola.

Classifica: Coumba Freide A,19; Tt. Biella-Legno,19; Asd Splendor - Gentile Impianti,17; Coumba Freide B,15; Tt Vercelli Team Bosco,12; Valledora Alpignano Superpigiamini,8; Valledora Alpignano Top Gun,4; Sisport B,2.

Serie D2 – Girone A.

Venerdì sera la squadra del TT Biella - Pizzeria Giordano, che milita in serie D2, ha giocato anch’essa contro una formazione dello Splendor, ottenendo una limpida vittoria. Trascinati da Federico Arno, apparso in grande spolvero, i biellesi si aggiudicano l’intera posta con grande sicurezza. Due punti di Federico Arno su Ferraris e, in travolgente rimonta, su Marinone (-7/-8/5/9/8); due di capitan Michele Motta su Marinone e su Milani e uno di Gianni Massazza, che si impone al quinto set a Milani e viene poi superato, al termine di una vera e propria maratona, da Graziano (-6/10/10/-10/9).

Classifica: Tt. Oleggio B Bar Italia 61,19; Tt. Ossola 2000 Junior,18; Tt. Biella - Pizzeria Giordano,15; Tt Novara A,14; Tt. Ossola A Mulino San Giorgio,13; Baveno B,7; Asd Splendor - Siviero Elettronica,6; San Giuseppe,2.

Serie D2 – Girone C.

Per le due squadre di D2 che militano nel girone C, le formazioni del TT Biella - Unipol Renaldo e del TT Biella - Barbera Auto, il calendario prevedeva, venerdì sera, due partite fuori casa.

Ad Alpignano, vittoria per 4 a 2 della capolista TT Biella - Unipol Renaldo. Due punti del capitano Andrea Manicotto su D’Agostino e su Giacchetta e uno a testa di Roberto Fazzari e di Traian Muscalu su Casotto. I punti per il Valledora arrivano per mano di Giacchetta su Fazzari e di D’Agostino, in rimonta, su Muscalu (-2/-7/9/9/3).

L’altra formazione, TT Biella - Barbera Auto, espugna invece Aosta battendo il Coumba Freide con il punteggio di 4 a 2. La squadra, con l’inserimento a tempo pieno di Giacomo Riva, ha vissuto una metamorfosi da squadra cuscinetto a compagine decisamente competitiva. Ai due punti di Hana Hamad, che conferma la propria imbattibilità (tredici partite vinte !), si somma quello di Giacomo Riva su Nicolet e quello di Gabriele Carisio su Latina. I punti dei padroni di casa arrivano ad opera di Tonin su Giacomo Riva (12/12/-3/9) e di Nicolet sul capitano Federico Villa.

Classifica: Tt. Biella - Unipol Renaldo,22; Asdtt Ivrea,22; Valledora Alpignano Lions,11; Tt Pontdonnas,11; Tt. Biella - Barbera Auto,10; Coumba Freide,7; Valledora Alpignano Next,7; Sisport A,6.

Serie D3 – Girone B.

Nel campionato di serie D3, la squadra dei giovanissimi del TT Biella - Reale Mutua Pelle & Bagolin, ha giocato in casa contro la Sisport, stravincendo con il punteggio di sei a zero. Per i colori biellesi sono scesi in campo Daniele Mianesi, Davide Ronsisvalle e Jacopo Siciliano, mentre gli avversari hanno schierato Esposito, Caposeno, Galfrè e Tuffu. In classifica, la compagine dei giovani seguiti da Gilberto Ciarmatori, condivide con il Santhià la prima posizione.

Classifica: Tt. Biella - Reale Mutua Pelle & Bagolin,15; Santhia,15; Coumba Freide,12; Asd Splendor - Mb Line,12; Asdtt Ivrea A,9; Sisport C,5; Enjoy Young,4.