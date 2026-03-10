Bielmonte, Trofeo Lauretana Under 16: sul gradino più alto del podio Ranieri e Badaracco. La classifica completa

Giornata di grande sport e adrenalina oggi, martedì 10 marzo, a Bielmonte, teatro del Trofeo Lauretana – Campionato Regionale Children. Ben 180 giovani atleti piemontesi si sono sfidati nello slalom speciale nella pista del piazzale, accompagnati da 60 tecnici e da un numeroso pubblico di genitori.

La gara, valida come qualificazione per il Campionato Italiano di Pila in programma ad aprile, ha visto emergere tra le ragazze RANIERI Benedetta sul gradino più alto del podio, seguita da VOTTERO Ludovica e FONTANA Laura. Tra i ragazzi, invece, ha dominato BADARACCO Edoardo, con DESOGUS Pietro e CALCAGNO Romeo a completare il podio.

Il programma prosegue: domani, mercoledì, quando toccherà nuovamente agli under 16, mentre giovedì e venerdì sarà la volta degli under 14. Un’occasione imperdibile per assistere a talento e determinazione sulle nevi di Bielmonte.

Clicca QUI per la classifica completa