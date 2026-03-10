Serie A Elite senza retrocessioni: Biella Rugby resta nella massima categoria

Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Rugby, in occasione della riunione di venerdì 6 marzo a Roma, ha preso atto del comunicato del Giudice Sportivo Nazionale del 2 marzo 2026 che ha decretato l’esclusione di Rugby Colorno 1975 dal Campionato di Serie A Elite Maschile e l’aggiornamento della classifica del massimo campionato nazionale. Come conseguenza è stato deliberato che la Serie A Elite maschile 2025/2026 proseguirà la stagione con nove squadre, cancellando la retrocessione verso la Serie A Maschile.

È quanto riportato nell’ultimo comunicato stampa Fir, che rende di fatto ufficiale la permanenza di Biella Rugby nella massima categoria.

“La notizia appena appresa sicuramente toglie un po’ di pressione ai nostri ragazzi”, commenta il direttore sportivo del club gialloverde, Corrado Musso. “L’obiettivo a inizio stagione era la salvezza e i ragazzi stavano facendo molto bene: prima della pausa occupavamo il penultimo posto in classifica e tutto stava andando secondo i piani. Questa conferma ci consente di continuare a lavorare con maggiore serenità, anche con gli atleti più giovani. La stagione è ancora lunga e vogliamo toglierci qualche soddisfazione: ci sono partite alla nostra portata e cercheremo di esprimere il miglior rugby possibile anche in vista del prossimo anno”.

Alberto Benettin, head coach del BRC, aggiunge: “Sono dispiaciuto per Colorno, che considero una società importante e che, nel suo piccolo, ha scritto una parte significativa della storia del rugby italiano. Per noi cambia poco: le nostre ambizioni restano alte, ovvero arrivare il più avanti possibile. Le retrocessioni sono state bloccate, ma se a inizio stagione il nostro obiettivo era arrivare noni, ora puntiamo all’ottavo posto. Ce la giocheremo con Piacenza: una sfida che ci dà grande entusiasmo. Affronteremo le prossime sei partite al massimo delle nostre potenzialità per centrare questo nuovo obiettivo”.