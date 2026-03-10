Equipe Vitesse, al via raduno dinamico: tappa anche in Valsessera FOTO

Domenica 8 marzo, oltre a essere la Festa della Donna, è stata una giornata da ricordare per Equipe Vitesse, che ha messo in piedi il primo raduno dinamico dedicato ad auto storiche e moderne.

Un bel sole primaverile ha accolto le oltre 30 vetture che si sono iscritte a questa manifestazione che partiva da Azoglio, frazione di Crevacuore, per poi proseguire su un percorso di circa 90 km che attraversava alcune delle più iconiche prove speciali del Rally della Lana degli anni '80 e '90 ma anche bellissimi scorci come quello della Madonna del Sasso o del Lago d'Orta. Per dare un po' di pepe alla giornata, gli organizzatori hanno previsto dei piccoli quiz con domande che riguardavano aneddoti sulla storica gara laniera e anche la "pesata della Toma", della quale i partecipanti dovevano indovinare il peso solo tenendola in mano per qualche secondo, messa in palio a chi si fosse avvicinato di più. Il giro si è poi concluso a Guardabosone dove, in un clima di amicizia accompagnato dal buon cibo, sono stati consegnati alcuni gadget ai partecipanti che si sono distinti durante i giochi nonché l'ambita toma. L'evento è stato molto apprezzato, motivo di orgoglio per Equipe Vitesse che cercherà di migliorare ancora le edizioni future.

Prossimo appuntamento sarà il Rally Santo Stefano Belbo in programma il 21/22 marzo.