Rhythmic School al regionale FGI Silver LD e LE, ecco i risultati finali

Lo scorso weekend due ginnaste della Rhythmic School sono state impegnate nella disputa della seconda prova del campionato regionale FGI Silver. Iris Marchesi, nella giornata di sabato, presso il Pala Lancia di Chivasso, nella categoria Junior2 (anno 2011) e Martina Brocchi la domenica a Saluzzo, presso il locale palazzetto dello sport, in gara fra le junior 1 (anno 2012).

Iris Marchesi, con due buone prove a cerchio e palla si classifica al nono posto in una categoria molto partecipata; mentre Martina Brocchi effettuando due esercizi a cerchio e clavette si classifica decima. Ha accompagnato le atlete in gara la tecnica Arianna Prete che commenta i risultati delle sue assistite: “ Iris ha effettuato due esercizi senza particolari sbavature e poteva ambire a posizioni migliori, anche se occorre dire che la sua categoria è fra le più partecipate ed il livello tecnico è salito molto. Martina, è salita di livello recentemente, per cui pur effettuando un ottimo esercizio al cerchio ed una buona performance alle clavette si è collocata a metà classifica. Ha comunque dimostrato di poter competere con le migliori anche in questo livello”.

Il prossimo appuntamento vedrà le atlete della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya impegnate su più fronti. Le individualiste Gold: Giulia Sapino, Elena Pavanetto e Ginevra Bravaccino scenderanno in campo gara a Busto Arsizio nella disputa del campionato interregionale (Zona Tecnica 1) che determinerà le ammissioni per la finale nazionale di Campobasso; mentre le atlete partecipanti al campionato regionale Silver LC1 ed LC2: Giorgia Maria Bonifacio, Ilaria Giabardo, Alice Cola, Ginevra Segatto, Ginevra Lanza, Ginevra Romanini e Rebecca Maria Gallo saranno impegnate sulle pedane del PalaLancia di Chivasso.