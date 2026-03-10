Calcio, esordio in Serie A per Edoardo Motta con la Lazio: buona prova con il Sassuolo

Esordio indimenticabile per Edoardo Motta. Il portiere classe '05, nato a Biella, ha esordito in Serie A difendendo i pali della Lazio all'Olimpico di Roma nella sfida di ieri sera con il Sassuolo: alla fine, i biancocelesti si sono imposti con il risultato finale di 2 a 1, grazie alle reti di Maldini e Marusic.

L'estremo difensore biellese, che ha sostituito il portiere titolare Ivan Provedel (costretto ai box per infortunio) è stato autore di una buona prova nonostante la rete subita da Lauriente. Motta è arrivato nel gennaio 2026 alla Lazio dopo l'esperienza alla Reggiana e resterà in biancoceleste almeno fino al 2030.