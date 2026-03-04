Equipe Vitesse alla 16^ edizione del Rally Vallate Aretine e al 34° Rally dei Laghi con Loretta Tedesco

È stato un weekend con risultati altalenanti per Equipe Vitesse, impegnata con due navigatori rispettivamente alla 16^ edizione del Rally Vallate Aretine, prima prova del CIRAS auto storiche con Nicolò Bottega e al 34° Rally dei Laghi con Loretta Tedesco.

Ad Arezzo tutto stava filando liscio dopo le prime 4 prove in programma per l'equipaggio Giudicelli-Bottega sulla bella Golf Gti 1600, ma durante il trasferimento che li portava a fare l'ultimo tratto cronometrato, il più lungo da quasi 35 km, un controllo delle forze dell'ordine ha causato un ritardo di ben 9 minuti al CO , tradotti di 1'30" di penalità, che ha compromesso in parte il risultato finale, relegandoli al secondo posto di classe e la 29^ posizione assoluta.

Gara sfortunata invece per Loretta Tedesco per la prima volta a fianco del Varesino Luca Daverio sulla sempre ammirata Renault Clio Gruppo A. Nelle prime 2 prove del sabato, ottengono dei buoni tempi che li fa ben sperare nella giornata successiva ma purtroppo un piccolo problema li attarda sulla terza e poi li ferma definitivamente a inizio della quarta. Un vero peccato anche se sicuramente avranno modo di riscattarsi nelle gare future.

Prossimo appuntamento di scuderia sarà il primo Raduno dinamico Equipe Vitesse, in programma l'8 Marzo.