Biella Motor Team, un Rally Vallate Aretine agrodolce

La scuderia Biella Motor Team torna dal Rally delle Vallate Aretine di Arezzo, prima appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS), con un bilancio in chiaroscuro.

Il pilota valsesiano Enzo Borini ed il navigatore biellese Nicolò Ciancia Mercandino si sono presentati al via in Toscana con una Opel Ascona 2.0 del 3° Raggruppamento con cui hanno chiuso al trentaseiesimo posto della classifica generale, al dodicesimo di raggruppamento ed al quarto di classe fino a 2000 cc con il terzo posto distante poco più di due secondi.

Meno fortunato il navigatore Ermanno Battaglin che affiancava il pilota siciliano Giuseppe Romano. La loro Lancia Beta Montecarlo del 3° Raggruppamento si è fermata dopo la terza prova speciale a causa della bruciatura della guarnizione della testata mentre erano terzi nella stessa classe di Borini.

Non è andata bene, passando ai rally per auto moderne, anche a Stefano Serini e Martina Cocquio, impegnati a Varese nel Rally dei Laghi, primo appuntamento della Coppa Rally di Zona 3. L’equipaggio ossolano è stato costretto al ritiro in seguito ad un incidente, senza conseguenze, che ha fermato la loro Lancia Ypsilon HF sulla prova speciale 7 quando erano al settimo posto nella combattuta classe Rally4.