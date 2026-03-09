Sorprese e imprevisti per Rally & Co al Costa Brava FOTO

Il 74° Rally Costa Brava Storico, disputatosi nel weekend appena trascorso in Catalunya e valido per il campionato europeo rally storici, non è stato certo avaro di sorprese ed imprevisti per gli equipaggi al via. Tredici prove speciali in programma con circa 150 km cronometrati era la tabella di marcia delle tre tappe in programma che già dal pronti via ha bersagliato la regione con una pioggia insistente che ha creato molti problemi un po' a tutti.



Per la scuderia Rally & co Marco Bertinotti e Barbara Ravelli sulla Porsche 911 tagliano il traguardo in 12° posizione assoluta, quarti di secondo raggruppamento e 10 ° tra le vetture pre-1992 (autori anche di un 6° tempo assoluto), consapevoli che l'abbondante minuto perso a causa dell'appannamento del vetro anteriore sotto la forte pioggia ha fatto perdere 3 o 4 posizioni ma le gare sono fatte così nel bene e nel male.



"E'stata un'esperienza fantastica - dice Barbara (moglie di Marco)- Siamo super soddisfatti del risultato anche se la visibilità ridotta in abitacolo ci ha fatto perdere alcune posizioni ma non abbiamo nulla da recriminare. È stata una gara fantastica".



Bella gara anche per la biellese Alyssa Anziliero (navigatrice in questa occasione di Luigi Orestano) che, su Porsche 911, centra la 36° piazza finale, quinti nel secondo raggruppamento 17° tra le vetture pre-1992. Settantaseiesimo assoluto Carmelo Cappello (che dettava le note a Bruno Perrone) sulla piccola Peugeot 205 GTI, seguita dal Team Binati di Valdengo agguantano la 2° posizione in classe J1a , diciassettesimi nel 4° raggruppamento.