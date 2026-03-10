Fratelli d'Italia, ultimi incontri con i cittadini per il referendum

Con le tappe previste per la prossima settimana, si concluderà ufficialmente il tour del camper di Fratelli d’Italia, iniziato lo scorso 22 febbraio.



“Attraverso questo tour, il SI ha viaggiato per tutta la provincia di Biella, permettendo di incontrare le comunità locali e informare correttamente i cittadini – si legge in una nota di FdI Biella - Il nostro obiettivo è stato quello di fornire tutti gli strumenti necessari per compiere una scelta giusta, una scelta italiana, portando la nostra presenza anche nei centri più piccoli del territorio”.



Di seguito il calendario dettagliato dell'ultima settimana di attività:



Martedì 17 marzo



09:00 - 11:00 | Vigliano: Mercato (Via largo stazione)



14:00 | Zubiena: Piazza Quaglino 21



16:00 | Muzzano: Parrocchia S. Eusebio



Mercoledì 18 marzo



09:00 - 11:00 | Zumaglia: Mercato (Via Roma)



14:00 | Callabiana: Piazza del Municipio, fraz. Fusero 3



16:00 | Camandona: Fraz. Pianezze 11



Giovedì 19 marzo



09:00 | Bioglio: Via delle Rimembranze (Cimitero)



11:00 | Curino: Frazione San Martino (Municipio)



14:00 | Piatto: Fraz. Lora (Parcheggio)



16:00 | Mottalciata: Parcheggio Via M. della Libertà



Venerdì 20 marzo



09:00 - 11:00 | Ronco Biellese: Mercato (Parcheggio Via Roma 58)



14:00 | Villanova: Piazzale del Municipio



16:00 | Gifflenga: Gifflenga Village (Cantone Chiesa)