Skating Biella, straordinario debutto per i quartetti biellesi KAYA ed ETHOS FOTO

La città di Biella si è tinta d’oro domenica 8 febbraio al Palapajetta, grazie all’eccellente esordio dei quartetti KAYA ( formato dalle biellesi Recupero Lucrezia, Recupero Maria Elena, Paraggio Annarita e dalla novarese Mandrino Asia) ed ETHOS ( formato dalle atlete Recupero Adele, Negro Agnese,Milesi Maia e Fuda Olimpia) della società sportiva rotellistica biellese ASD Skating Biella; protagonisti assoluti della prima gara di quartetti e gruppi spettacolo della stagione sportiva 2026 di pattinaggio artistico.

I due quartetti biellesi, allenati e preparati con cura nei mesi invernali, dagli allenatori Federico Augustin Martinez Lemons e Redaelli Martina, insieme alla collaborazione di Recupero Lucrezia e Recupero Maria Elena per la realizzazione del novizio quartetto ETHOS, hanno offerto performance di altissimo livello, conquistando non solo la giuria ma anche il caloroso applauso degli spettatori. Il quartetto KAYA ha incantato la pista con una coreografia energica ed intensa, caratterizzata da perfetta sincronia e grande espressività. Ogni movimento ha raccontato una storia, unendo tecnica impeccabile e interpretazione emotiva, meritando così la medaglia d’oro nella propria categoria.

Non da meno, il quartetto ETHOS ha stupito per l’originalità della propria esibizione, con una proposta artistica dal forte impatto visivo, le pattinatrici biellesi hanno così dimostrato maturità, coesione e un eccellente spirito di squadra, ottenendo anch’esse il gradino più alto del podio. Il doppio successo dei quartetti KAYA ed ETHOS rappresenta un motivo d’orgoglio per tutto il movimento sportivo biellese.

Le due formazioni hanno aperto nel migliore dei modi una stagione che promette emozioni e nuovi traguardi, confermando il valore e la passione che da sempre caratterizzano il pattinaggio artistico locale. Con le medaglie d’oro al collo e un grande sorriso, le atlete biellesi guardano ora alle prossime tappe della stagione: infatti il loro prossimo appuntamento sarà venerdì 6 marzo a Novara, a cui parteciperà anche l’altro quartetto esordiente biellese HARMONIX.